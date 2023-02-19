في بيان رسمي.. #باريس_سان_جيرمان يكشف طبيعة إصابة #نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا رسميا بشأن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة فريقه ضد ليل التي انتهت بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

وأكد بيان باريس سان جيرمان الفرنسي أن اللاعب خضع لأشعة الرنين المغناطيسي أكدت تعرض اللاعب لالتواء في الكاحل وعدم تعرضه للكسر.

وأوضح البيان أن نيمار دا سيلفا سيخضع للفحوصات الطبية خلال اليومين المقبلين لتقييم حجم إصابة الرباط في الكاحل التي تعرض لها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي رجحت فيه تقارير صحفية فرنسية غياب اللاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوع و3 أسابيع.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان": "نيمار دا سيلفا سيغيب عن مباراة مارسيليا القادمة في الدوري الفرنسي التي ستقام الأحد القادم على ملعب فيلدورم ضمن منافسات الجولة القادمة".

وأوضحت الصحيفة أن نيمار دا سيلفا سيغيب عن باريس سان جيرمان مدة تتراوح ما بين أسبوع و3 أسابيع مما يضع شكوكا حول مستقبل النجم البرازيلي مجهول من لقاء بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.