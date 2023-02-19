عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، مع وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، وذلك في مكتب سموه بديوان الوزارة.

وفي بداية جلسة المباحثات رحب بوزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

ونقل في مستهل كلمته خلال جلسة المباحثات تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما - حفظهما الله- بنجاح الاجتماع وما يسفر عنه من نتائج تسهم بإذن الله في حفظ وتعزيز الأمن في البلدين الشقيقين.

وأكد أن هذه المباحثات تأتي استمرارًا لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الأمنية والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتسهم في تطوير العمل الأمني وتفعيله والوصول به إلى تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما؛ لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

كما شهدت الجلسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما شارك من الجانب العراقي مستشار وزير الداخلية لشؤون التدريب اللواء زياد طه علي، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي عبدالكاظم، ومدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود، وقائد قوات حرس الحدود اللواء محمد عبدالوهاب سكر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.