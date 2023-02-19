“أرامكو” تحتفي بذكرى يوم التأسيس

احتفت شركة “أرامكو” بذكرى يوم التأسيس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الشركة مقطع فيديو احتفالا بيوم التأسيس دونت فيه: “بلادي سيرة أبطالك تُخلّد.. لك التاريخ يشهد يا بلادي”.

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.