شركة سمايا الاستثمارية تحتفل بـ”يوم التأسيس”

أعدت شركة سمايا الاستثمارية، مقطع فيديو قصير للاحتفال بيوم التأسيس الذي يحل يوم 22 فبراير الجاري.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أسّست الدولة السعودية الأولى وفق رؤية سديدة، وفي هذا العهد الزاهر جاءت رؤية السعودية 2030؛ لتكون امتدادًا حضاريًا شاملًا للرؤى الحكيمة، وبين العهدين قرونٌ من الثّبات والنّماء والرّخاء بفضل الله، يوم التأسيس يوم بدينا”.

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.