منظم المياه يحتفل بذكرى يوم التأسيس: “يوم بدينا”

احتفل الحساب الرسمي لمنظم المياه في المملكة، بذكرى يوم التأسيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال منظم المياه في تغريدة على "تويتر": “يوم بدينا تنظّم الإنجاز وحُفظت الأمجاد.. يوم التأسيس".

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.