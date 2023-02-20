الأرصاد ينبه أهالى #عسير و #العاصمة_المقدسة ومحافظة #بحرة : أتربة مثارة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه لسكان عسير و العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة من أتربة مثارة حتى المساء.

وأصدر المركز ، تنبيهاً متقدماً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ٨ مساءً.

كما نبّه المركز ، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.