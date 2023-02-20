‏‎#الجبير: ‎#المملكة قدمت مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار #عاجل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ، إن السعودية قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 7 مليارات دولار خلال عام 2021.

وانطلق اليوم الاثنين فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في العاصمة الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تنطلق، و بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ويأتي المنتدى في دورته الثالثة والذي سيقام على مدى يومين امتدادًا للدورتين السابقتين الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، كما يوفر على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من جميع أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.