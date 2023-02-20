المملكة توقع مشاريع لصالح متضرري #زلزال_تركيا_وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال

أعلنت المملكة رسمياً تخصيص 18 مليون لمشروع حياة التطوعي السعودي لمصلحة متضرري زلزال سوريا وتركيا.

وانطلق، اليوم (الإثنين)، منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث بجلسة تحت عنوان "تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة".

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن ملوك المملكة منذ تأسيسها دأبوا على تسخير إمكانياتها لخدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته في المنتدى أن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة خلال 7 عقود بلغ 95 مليار دولار أمريكي استفادت منها 160 دولة

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ان المملكة قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في 2021، لافتا إلى أن المركز يعمل في أكثر من 82 دولة حول العالم.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية جزء من عمل المملكة التي تسعى لإيصال المساعدات لأكبر عدد من الذين يحتاجونها، لافتا إلى أن أولويات المناطق التي تحتاج للمساعدة تختلف من وقت لآخر.

وأشار "الجبير" إلى أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالتغيير المناخي وقضية الأمن الغذائي والكوارث الطبيعة التي تحدث وتتأثر بها البلدان، مؤكدا أن المملكة لها تاريخ طويل في مساعدة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، مشددا على ضرورة توفير التمويل للأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة.

ونوه بأهمية دور المرأة في المجتمع حيث قال إن الدولة لا يمكن أن تتقدم وتنهض إذا كان نصفه يعمل في المطبخ، لذا اهتمت المملكة بتعزيز دور النساء في كثير من القطاعات وقدمت لهن الحوافز.

واستنكر قرار طالبان بمنع السيدات من إكمال المرحلة الجامعية، مضيفا أن هذا القرار خاطئ ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، متمنيا أن يكون هناك تعاون أكثر بين الدول لمواجهة التحديات.

من جهته، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، إن المملكة قدمت قيمة مضافة للجهود والأعمال الإغاثية الإنسانية، مضيفا أن هناك حاجة كبيرة لتمويل الأعمال الإنسانية.

ودعا "الربيعة" إلى تنحية كل الصراعات والاهتمام بزيادة التبرعات وتعزيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي وجمع البيانات وتحسين وضع الأولويات بناء على البراهين.

وأكد الربيعة أن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث سيناقش توحيد الجهود وآليات تنفيذ الاستجابة الإنسانية، وسيركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة ودعم البحوث الميدانية للعمل الإنساني.

من جهته أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، أن هناك حاجة إلى تعاون شامل بين الدول في العمل الإنساني لمواجهة تحدياته، مضيفا أن الحاجات الإنسانية والأزمات الأخرى لا يمكن التعامل معها إلا بتكاتف الجميع.