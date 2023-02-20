وزير خارجية #أمريكا: قدمنا مليون دولار دعم لـ”#تركيا”.. وندعم صفقة مقاتلات “إف- 16”

قال وزير الخارجية الأمريكي اليوم الإثنين انطوني بلينكين، إن الولايات المتحدة قدمت مليون دولار على سبيل الدعم لتركيا، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له.

وأضاف "بلينكين" خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن تركيا ستعيش فترة عصيبة لإعادة الإعمار بعد الزلزال وسنقف معها، مبيناً أن الدعم المقدم لتركيا جاء رغم وجود بعض الخلافات السياسية .

وأشار "بلينكن" إلى أن إدارة الرئيس "بايدن" تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم نحدد موعدا لتسليمها.

وأكد أن الصين تدرك جيدًا مخاطر تقديم مساعدات عسكرية إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده تراقب بقلق المساعدات العسكرية الصينية المقدمة إلى روسيا، وهو الأمر الذي يتطلب فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بكين.