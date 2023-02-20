بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية #كييف في زيارة مفاجئة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الروسية كييف، في زيارة مفاجئة تعد الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية قبل قليل، أن "بايدن" وصل إلى كييف بالفعل.

وأوضحت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن "بايدن" زار الجدار التذكاري لقتلى الحرب، في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وكان الإعلام الأوكراني قد ذكر أن وزير الخارجية ألغى زيارة إلى بروكسل لـ"استقبال مسؤوليين مهمين في كييف".

وقبل ساعات، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك أزمة مرورية في كييف، تمهيدا لـ"زيارة مسؤول مهم". كما دوت صفارت إنذار في كييف ومعظم أنحاء أوكرانيا.