وزير الخارجية :#المملكة الأولى في مجال الإغاثة.. وتقديم المساعدات يتطلب تعاون دولي

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة عملت على رفع معاناة الشعوب وأصبحت الأولى في مجال الإغاثة.

وأكد في كلمة له اليوم بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث ، أن المملكة دأبت على تسخير إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية تتطلب تعاون المجتمع الدولي لتحقيق الاستجابة العاجلة.

ووقعت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإعمال الإنسانية، والإغاثية مشاريع بأكثر من 183 مليون ريال، لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.