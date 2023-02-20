عرض سعودي خيالي للنجم #كريم_بنزيما

كشفت تقارير صحيفة عن مفاجأة قد تعجل برحيل كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحدثت شبكة "Relevo" عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار للموسم المقبل وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد فى يونيو المقبل.

وقالت الشبكة، "هناك شيء خاطئ يحدث مع كريم بنزيما، اللاعب الذي ينتهى عقده فى نهاية الموسم لم يؤكد بعد استمراريته، على الرغم من أن فوزه بجائزة الكرة الذهبية يضمن له تجديد العقد لموسم آخر".

وأضافت الصحيفة، "هناك حديث بالفعل عن عرض مذهل تلقاه اللاعب من أحد الأندية السعودية، وفى ظل عدم اليقين من استمرارية مدربه الحالى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كل ذلك يجعله يشك فى تجديد عقده".

وتابعت الصحيفة، "هناك حديث أيضًا على أن الأمر الذى يجرى مع بنزيما حاليًّا مشابه بشكل كبير لما حدث مع كريستيانو رونالدو خلال فترته الأخيرة مع ريال مدريد وقبل رحيله عن الفريق، فى سن الـ35 ومع ابتعاده عن الفريق لفترات طويلة في ظل الإصابات الكثيرة، إذ يفكر اللاعب في العرض المغري أكثر من أي وقت مضى

وأوضحت الصحيفة أنه "بالإضافة إلى ذلك هناك أمر مهم للغاية، فإن عقود اللاعبين مع الأندية السعودية على عكس إسبانيا تقدم حافزًا للاعبين بعدم ضرورة دفعهم ضرائب على الدخل الذي يحصل عليه اللاعب".

وأكملت، "لكن حالة الجدل التى يثيرها بنزيما بإمكانية رحيله ليس فقط بسبب الأموال، ولكنه لا يفهم كيف أن هناك جوًّا من الشكوك وعدم الثقة فى كل مرة يتعثر بها الفريق وتذهب فيها سهام الانتقادات تجاه مدربه أنشيلوتي الذى حقق الثنائية، وهناك علاقة متميزة بين بنزيما وأنشيلوتي ويثق به بشكل كبير، واللاعب لا يريد أن يبدأ من الصفر مع مدرب جديد في هذه المرحلة".