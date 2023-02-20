موعد مباراة #الهلال و #شباب_الأهلي_دبي في #دوري_أبطال_آسيا

يخوض فريق الهلال مواجهة قوية عندما يلتقى مع نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الجنوب فى الوكرة بقطر، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، مواجهة الليلة بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

وخسر الهلال مؤخرا نهائى كأس العالم للأندية أمام نظيره ريال مدريد، بنتيجة 5 - 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب، ليحصل الزعيم على الوصافة فى مشاركة تاريخية للفريق السعودى بالبطولة.

في المقابل، جاء شباب الأهلي فى المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 لآهال التركماني.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأخرى فى دور ثمن النهائى لدوري أبطال آسيا بين فريقى الفيصلي السعودي وفولاد الإيراني على ستاد الثمامة.