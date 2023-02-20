بعد #الزلزال_المدمر.. #واشنطن تتعهد بدعم طويل الأجل لـ #تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة لأنقرة: إن واشنطن ستدعم حليفتها تركيا "طالما اقتضى الأمر" في أعقاب الزلازل المدمرة التي هزت البلاد قبل أسبوعين.

وأرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات لتكسير الخرسانة وتمويلا إضافيا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل سوريا أيضا.

وكثفت تركيا العمل لإزالة الحطام والأنقاض التي نجمت عن انهيار المباني جراء الزلزال اليوم الاثنين مع انحسار أعمال الإنقاذ بعد نحو أسبوعين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 46 ألفا في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ما يقرب من 13 ألف حفار ورافعة وشاحنة ومركبة ثقيلة أخرى أُرسلت للمنطقة المنكوبة.

وأضافت الإدارة أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 41020 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع حيث اتضح أن نحو 385 ألف شقة في البلاد دُمرت أو تضررت ومع بقاء الكثيرين في عداد المفقودين.