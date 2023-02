بايدن من #كييف: منح #أوكرانيا مساعدات عسكرية بـ500 مليون دولار وأسلحة ثقيلة.. وعقوبات إضافية ضد #روسيا #عاجل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول تصريحات له خلال الزيارة المفاجئة التي يجريها إلى أوكرانيا حالياً، منح كييف مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار.

وقال "بايدن": "أزور عاصمة أوكرانيا لتأكيد دعمنا الراسخ لها"، مشيراً إلى أن إجرائه مناقشات مطولة مع الرئيس الأوكراني فيلادمير زيلينسكي حول دعم أوكرانيا.

وأضاف: "سنسلم أوكرانيا ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادرات المراقبة الجوية، وسأسافر إلى بولندا لاحقا للقاء قادة الجبهة الشرقية للناتو".

وتابع: "أسسنا تحالفا من الأطلسي للهادئ لدعم أوكرانيا، وهذا الدعم سيستمر".

واختتم بقوله: "سنعلن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات الروسية"، معتبراً أن الرئيس الروسي فيلادمير بوتين كان مخطئا حينما بدأ هجومه على أوكرانيا.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الروسية كييف، في زيارة مفاجئة تعد الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية قبل قليل، أن "بايدن" وصل إلى كييف بالفعل.

وأوضحت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن "بايدن" زار الجدار التذكاري لقتلى الحرب، في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وكان الإعلام الأوكراني قد ذكر أن وزير الخارجية ألغى زيارة إلى بروكسل لـ"استقبال مسؤوليين مهمين في كييف".

وقبل ساعات، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك أزمة مرورية في كييف، تمهيدا لـ"زيارة مسؤول مهم". كما دوت صفارت إنذار في كييف ومعظم أنحاء أوكرانيا.

In Ukrainian media footage appeared at allegedly U.S. President Joe Biden in Kyiv on Mykhailivska Square. Biden honored the fallen defenders of Ukraine to the sound of an air raid warning. pic.twitter.com/UkNIQPb6Cj

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 20, 2023