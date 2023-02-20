الأسهم_الأوروبية تستقر بفعل تعافي الطلب في #الصين

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ عوضت المكاسب المستمرة لأسهم شركات التعدين، على خلفية الرهانات على تعافي الطلب في الصين، خسائر سهم تيليكوم إيطاليا الذي قاد الأسهم المتراجعة في منطقة اليورو.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بعد ارتفاع طفيف عند بدء التداول.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية 1.4 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن الصناعية على أمل تعافي الطلب من الصين، أكبر المستهلكين، وبدعم من اضطرابات إمدادات التعدين العالمية.

أدى ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط ومكاسب لمخزونات الطاقة الأوروبية بنسبة 0.3 بالمئة.

وانخفض المؤشر يورو ستوكس الذي يضم كبرى الشركات في منطقة اليورو 0.1 بالمئة.

وهبط سهم تيليكوم إيطاليا ثلاثة بالمئة بعد إخفاق عرض برعاية الحكومة في تمرير طلب من كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار بهدف الاستحواذ على الشبكة التي تحتكر قطاع الهاتف المحمول بالبلاد في مطلع هذا الأسبوع.

وتعثرت الأسواق العالمية خلال معظم الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي زادت من الأدلة على أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لم تنجح في تهدئة الأسعار بعد بما يرضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).