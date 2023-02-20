694 مواطناً أقلعوا عن التدخين في #حفر_الباطن خلال عام 2022

أسهمت المراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين داخل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية التابعة لصحة حفر الباطن في مساعدة 694 مستفيد في الإقلاع عن التدخين خلال عام 2022.

وأضحت صحة حفر الباطن أن 12 عيادة في المنشآت الصحية، و 3 عيادات افتراضيه، و5 عيادات متنقلة، أسهمت في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه، والمساعدة في الإقلاع عنه ، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين لتلك العيادات 2572 مستفيداً.

ونفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع 81 جولة تفتيشية على محلات بيع التبغ، وأسفرت الجولات على رصد 13 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.