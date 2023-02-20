أردوغان يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة في #تركيا: “شكراً للمملكة حكومة وشعباً” (فيديو) #عاجل

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الفريق السعودي للإغاثة في مدينة أنطاكية، وعبر عن شكره لحكومة وشعب المملكة.

ونقلت قناة "الإخبارية" مشاهد حية من لقاء بين الرئيس التركي وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث شرح ممثل المركز لـ"أردوغان" طبيعة عمل المركز في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

وحرص الرئيس التركي على التقاط صورة تذكارية مع الفريق السعودي للإغاثة، وقدم لهم الشكر على ماقدموه من أعمال إنسانية.