الذهب تصعد مع هبوط #الدولار وترقب بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية وشيكة تقدم صورة أوضح لمسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1853.50 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "ما زلنا نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأرباع القادمة، لكن على المدى القريب أعتقد أن تذبذب أسعار الذهب سيستمر تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".

وقدمت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي دلالات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وزيادة فرص العمل المتاحة في سوق العمل، مما أثار مخاوف من إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.