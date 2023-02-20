ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة، بواقع 25 مواطنًا، ومقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية هي غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.