الأرصاد يحذر سكان 4 مناطق من رياح وأتربة حتى منتصف الليل

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة عسير، وذلك حتى الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء، مشيراً إلى أن ذلك يشمل: العرين وبيئة وتثليث وطريب.

كما حذر"الأرصاد" من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدني في مدى الرؤية، على عدد من محافظات الحدود الشمالية، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء، تشمل كلاً من: العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر.

وتضمنت تحذيرات المركز الوطني رياح نشطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة تبوك، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء، وتشمل كلاً من: الوجه وأملج وضباء.

كذلك حذر من عوالق ترابية يصاحبها تدني في مدى الرؤية، على منطقة الباحة، حتى الحادية عشر من مساء اليوم، وذلك في كل من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن،