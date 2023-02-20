خطة #برشلونة لمنع رحيل #تشافي

كشفت تقارير صحيفة اليوم أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تدرس التحرك لتمديد عقد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، حفاظا استقرار الفريق والمشروع الرياضى بالنادى.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادى برشلونة بدأ بالفعل يفكر فى تمديد عقد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة، ويبحث خوان لابورتا رئيس النادي عن الاستقرار للمشروع الرياضي، ولكن التحركات الفعلية سوف تبدأ مع نهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، لا تزال ترى أن تشافي هو المدرب الوحيد فى عهد الإدارة الحالية، وتمديد الثقة به حل مثالى لإضافة المزيد من الاستقرار على المشروع الرياضي.