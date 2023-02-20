مبابي يدعم #نيمار برسالة خاصة

دعم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي زميله نيمار دا سيلفا، بعد إصابة الأخير في كاحل القدم اليُمنى خلال مباراة ليل أمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ووجه مبابي رسالة دعم لـ نيمار عبر حسابه الرسمي على انستجرام قائلا: "ابق قويا، الفريق بأكمله في انتظارك قريبا جدا، انهض يا أخي"، ورد نيمار على رسالة مبابي قائلا: "شكرا لك".

وأصيب نيمار في الكاحل خلال مواجهة ليل والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأصدر باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا يعلن من خلاله أن نيمار لم يتعرض لكسر عظمي لكنه سيجري فحوصات جديدة خلال يومين من أجل الكشف عن تفاصيل إصابته.

وكان مبابي نفى الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات بينه وبين نيمار في الفريق مشددا على أنه وجه نصيحة للجميع بضرورة النوم بشكل كاف قبل المباريات الأمر الذي انعكس خلال مواجهة ليل والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

واستطاع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أن يسجل هدفا قاتلا في شباك ليل من ركلة حرة مباشرة، حيث سدد الكرة بقوة لتسكن الشباك، ليخطف فوزا قاتلا على ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويواصل باريس سان جيرمان انفراده بصدارة ترتيب الدوري.