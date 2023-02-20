“#رتال” توفر 1300 وحدة سكنية في مشروع “#نساج_الفرسان” بـ #الرياض

انطلاقًا من تطلعّات حكومتنا الرشيدة، وتوجهاتها لدعم القطاع السكني، ومنها تزويد وزارة الإسكان بـ 100 مليون متر مربع من الأراضي تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030، أطلقت رتال للتطوير العمراني بالشراكة مع الوطنية للإسكان الاربعاء الموافق 15/02/2023 مشروعها السكني الأحدث "نساج الفرسان" في العاصمة الرياض، وقدمت مشروع "نساج الفرسان"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ال سعود أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتقدم رتال في المشروع وحدات سكنية راقية ومختلفة، خالقين مجتمعًا سكني يوفر جودة حياة ورفاهية للمواطنين مما بدوره يسهم في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030.

ويقع المشروع الجديد شمال شرق مدينة الرياض في حي الفرسان، على مساحة إجمالية تبلغ 394,304 متراً مربعاً. ويضم أكثر 1300 وحدة سكنية.

ويتميز المشروع باحتواء عدة خدمات تتناسب مع الحي السكني.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" م.عبدالله بن فيصل البريكان:"أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون الممتدة لعدة مدن حول المملكة، والتي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج "سكني"، ضمن تعاون مثمر يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي عهد المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان ودعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بتقديم شتى التسهيلات، إضافةً إلى إنشاء مشاريع تحقق الرفاهية وجودة الحياة حسب تطلعات حكومتنا الرشيدة، التي وجهت حديثًا بتزويد وزارة الإسكان بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي، في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعًا في الأسعار دعمًا للقطاع السكني لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن الرؤية."