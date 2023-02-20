الجبير يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية اندروا ميتشل، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.