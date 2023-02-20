عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية ألبانيا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، وزير الداخلية بجمهورية ألبانيا بيلدار تشوشي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، و مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.