بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية الإثنين القائم بالاعمال الايراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الايرانية، احتجاجا على "تهديدات خطيرة" دفعت "تلفزيون ايران الدولي" الخاص الى إغلاق مكاتبه في لندن.

وقالت الخارجية في بيان إنه تم استدعاء القائم بالاعمال مهدي حسيني ماتين بسبب "تهديدات خطيرة استهدفت صحفيين يقيمون في المملكة المتحدة"، منددة ب"ترهيب" استهدف القناة ولافتة الى أنها فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كما نقل عنه البيان "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الايراني ضد صحفيين يعملون في المملكة المتحدة، واستدعيت اليوم ممثله لأقول بوضوح إن هذا الأمر مرفوض".

واعلن "تلفزيون ايران الدولي" السبت أنه أجبر على إغلاق مكاتبه في لندن بناء على نصيحة الشرطة على وقع تهديدات نسبت الى النظام الايراني.