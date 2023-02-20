يوم التأسيس.. “التجارة” توثق دور الإمام محمد بن سعود في تأمين طرق القوافل (فيديو)

وثقت وزارة التجارة السعودية دور الإمام محمد بن سعود في تأمين طرق القوافل قبل 3 قرون.

واستعرض الفيلم حجم المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يتكبدها تجار القوافل أثناء تنقلاتهم في طرق التجارة وتعرض بضائعهم للسلب والنهب وفقدان الأرواح، حتى قيض الله لها الإمام محمد بن سعود الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار في الجزيرة العربية وأمن طرق التجارة.

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.