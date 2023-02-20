المساحة الجيولوجية: نتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة للهزة الأرضية الأساسية في #تركيا ودون أي أثر على #المملكة #عاجل

أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء هذا اليوم الإثنين 1444/7/29 الموافق 2023/2/20، الساعة 20:04:29 بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية نظرا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

وبين أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الأفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليا، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل وبدون أي أثر على المملكة.