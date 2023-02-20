ذيب لتأجير السيارات تحتفي بيوم التأسيس بقصيدة “طاري العز” (فيديو)

احتفت شركة ذيب لتأجير السيارات بيوم التأسيس الوطني بإنتاج مقطع فيديو لقصيدة الشاعر محمد السكران.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" نشرت الشركة القصيدة التي تتناول إنجازات الإمام محمد بن سعود الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار في الجزيرة العربية.

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.