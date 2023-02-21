الأخبار الإقتصادية

انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 21 يسجل 193 ريال للجرام

21 فبراير 2023 · < 1 minute
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انخفضت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 193.79 ريال، 51.68 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.11 ريال، 44.30 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.48 ريال،  59.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.02 ريال، 54.14 دولار.

سعر جنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,867.51) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,956.44) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,134.30) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,156.08) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,285.48) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,539.83) ريال.