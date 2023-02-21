تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 83 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط، خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظاً، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وانخفض خام برنت 90 سنتا أو 0.5%، إلى 83.17 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفع 8 سنتات أو 0.10%، إلى 76.42 دولار.

وقالت تينا تينج، المحللة في (سي.إم.سي ماركتس)، "ارتفع الدولار وضغط على أسعار النفط في الجلسة الآسيوية اليوم، مما تسبب في تراجع أسواق النفط عن انتعاش الأمس".

ويترقب المتعاملون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ أدت البيانات المتعلقة بالتضخم الأساسي إلى زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.