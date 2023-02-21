الأرصاد ينبه سكان #المدينة_المنورة و #نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تنبه لأهالي المدينة المنورة ونجران وبدر، ووادي الفرع، من رياح وأتربة وغبار حتى المساء.

نجران

ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.

كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي بدر، ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

ونبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.