طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 4 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء ، حيث سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة عند 4 مئوية فيما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 34 مئوية.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة القريات سجلت 5 درجات مئوية ، كما سجل عرعر 7 درجات مئوية ، ورفحاء وأبها 8 درجات مئوية ، وتبوك وحفر الباطن و المجمعة والباحة ونجران عند 9 درجات مئوية .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: