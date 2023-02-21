“مهارة” للموارد البشرية تحتفي بيوم التأسيس وتنشر مقطع عن جهود الإمام “بن سعود” في بناء مستقبل المملكة

احتفت "مهارة" للموارد البشرية بيوم التأسيس والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، حيث نشرت مقطع فيديو تستعرض من خلاله، مهارات شباب المملكة في صناعة وبناء المستقبل.

ويوضح المقطع كيف استطاع الإمام محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية في عام 1727، من وضع اللبنة الأولى ، حتى أصبحت المملكة اليوم واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في كافة المجالات.

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.