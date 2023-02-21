تراجع #أسعار_الذهب مع ارتفاع مؤشر #الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالميا ، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار أعلى 104 نقاط.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء لمحاولة التوصل لدلائل بشأن مستقبل السياسة النقدية.

الفائدة

ويتوقع مراقبو السوق حاليًا رفع الفائدة أعلى مستوى 5% في اجتماع مايو، على أن يصل لذروته عند 5.3% في يوليو.

العقود الآجلة للذهب

وانخفضت أسعار كل من العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.37% عند 1843.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وسعر التسليم الفوري 0.33% أو 6.01 دولار إلى 1835.37 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

كما هبطت كل من العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.21% إلى 21.82 دولار للأوقية، والسعر الفوري للبلاتين 0.26% عند 926.70 دولار، والبلاديوم 1.24% إلى 1497.35 دولار.

مؤشر الدولار

في حين ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.24% عند 104.11 نقطة.