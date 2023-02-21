هيئة الرقابة النووية والإشعاعية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُحلل بيانات.
2- باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).
3- مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).
4- باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).
5- مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).
6- أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).
7- أخصائي (منع الانتشار).
التخصصات المطلوبة:
– القانون.
– علوم البيانات.
– فيزياء.
– فيزياء صحية.
– فيزياء نووية.
– فيزياء إشعاعية.
– الحماية من الإشعاع.
– الهندسة النووية.
– علوم الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الميكانيكية التطبيقية.
– الهندسة الصناعية.
– علوم الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الكهربائية التطبيقية.
– علوم الهندسة الصناعية.
– علوم الهندسة النووية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا