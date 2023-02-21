في يومها الأول.. مبادرة #كن_مذيعًا تستقبل أكثر من 200 متقدم #المنتدى_السعودي_للإعلام

شهدت مبادرة "كن مذيعًا"، التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام، حضورًا ضخمًا وتفاعلًا واسعًا، وبلغ عدد المشاركين في يومها الأول أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الأعمار والفئات، مع توقعات بأن يتضاعف عدد المتقدمين بدخول يومها الثاني.

وأطلق المنتدى السعودي للإعلام مبادرة "كن مذيعاً"، التي تعد الأولى من نوعها لتأهيل المذيعين في السعودية، بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومجموعة "MBC" الإعلامية، وشبكة قنوات "روتانا"، وقناة "العربية".

وتهدف المبادرة التي بدأت بالأمس، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى في نسخته الثانية بالعاصمة الرياض، إلى اكتشاف المواهب الواعدة في أوساط الشباب السعودي، وإعداد البرامج والخطط لصقل وتطوير هذه المواهب، بما يؤهلهم لولوج سوق العمل الإعلامي عبر شركاء المبادرة.

وتتولى الإشراف على المبادرة، لجنة تحكيم مكونة من كفاءات إعلامية ذات خبرات متنوعة، وتحتضن عدة مسارات، بداية من تجارب الأداء، مرورًا بمرحلة التأهيل على التقديم بمختلف محاوره، سواءً التلفزيوني أو الإذاعي، وصولًا بتتويج الفائزين.