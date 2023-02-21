قبل لقاء الليلة.. جماهير #ليفربول تشعل الشماريخ أمام فندق #ريال_مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن جماهير ليفربول قامت بإطلاق الالعاب النارية عند فندق ريال مدريد في الساعة 2 فجراً للتشويش عليهم قبل مواجهتهم في دوري الابطال.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى المواجهة النارية المقرر إقامتها فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-2023.

وأكدت صحيفة ماركا، الاسبانية أن هجوم من قبل جماهير ليفربول بالألعاب النارية فجر اليوم بجوار فندق إقامة الفريق.

وأضافت ماركا، فيما أكد شهود بأن فينيسيوس جو نيور قام يرقص فور إطلاق تلك الألعاب.

جماهير ليفربول قامت بإطلاق الالعاب النارية عند فندق ريال مدريد في الساعة 2 فجراً للتشويش عليهم قبل مواجهتهم في دوري الابطال