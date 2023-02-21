البنك المركزي يحتفل بذكرى يوم التأسيس.. اقتصادنا في نمو وازدهار.. ومستمرون لتحقيق أحلامنا في وطنّا

احتفل البنك المركزي السعودي بذكرى يوم التأسيس والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، حيث نشر على حسابه بـ"تويتر" مقطع فيديو بعنوان ثلاثة قرون من يوم بدينا وراية العز خفاقة، واقتصادنا في نمو وازدهار.. ومستمرون لتحقيق أحلامنا في وطنّا.

ويوضح المقطع تطور اقتصاد المملكة حتى أصبح قبله الاستثمار والعمل المستمر لتحقيق رؤية المملكة.

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.