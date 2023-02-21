ميسي سلاح #باريس_سان_جيرمان لضم نجم #برشلونة

استعان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضم أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة.

ووفقًا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن الخليفي سأل ميسي عن مزايا التعاقد مع الإسباني أنسو فاتي، نجم برشلونة.

ويرغب الخليفي، في استغلال تراجع الدور الذي يلعبه فاتي في برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وضمه إلى حديقة الأمراء.

وجلس فاتي كثيرًا على مقاعد بدلاء البارسا هذا الموسم عقب تعافيه من الإصابة، حيث يفضل تشافي عليه، رافينيا، وعثمان ديملبي، وفيران توريس.

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى صيف عام 2027، مع إمكانية التمديد لموسمين آخرين.

وصرح فاتي مؤخرًا بأنه يرغب في البقاء داخل جدران برشلونة، بعدما ربطته التقارير بالرحيل صوب الدوري الإنجليزي الممتاز.