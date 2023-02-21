استشارة طبية تعيد الأمل إلى #نيمار

يثير موقف نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، من اللحاق بمواجهة الإياب ضد بايرن ميونخ، الكثير من الجدل.

وقالت تقارير سابقة إن اللاعب يعاني التواء شديدا في كاحل القدم اليمنى، ويحتاج بين 3 إلى 4 أسابيع للتعافي، لتصبح بذلك فرص مشاركته أمام بايرن ميونخ معدومة.

لكن صحيفة "ليكيب"، أكدت اليوم أن نيمار قد يلحق بموقعة بايرن، إذ أبلغه الأطباء بوجود أمل، خاصة أنه لا يعاني أي كسر.

وأشارت إلى أن نيمار استعاد ثقته، عقب الفحوصات الأولية، وبات مصمما الآن على اللعب ضد بايرن ميونخ.

وأوضحت أن الطاقم الطبي لسان جيرمان سيبذل كل ما في وسعه لإعادة البرازيلي إلى المباريات في أسرع وقت ممكن.

وذكرت أن نيمار، سيخضع اليوم الثلاثاء، مرة أخرى، للتصوير بالرنين المغناطيسي، لمعرفة إلى أي درجة تأثرت الأربطة، عقب يومين من الإصابة