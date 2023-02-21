بإطلالة فوق النيل.. مصري يحتفل بـ #يوم_التأسيس على الطريقة السعودية (فيديو) #عاجل

حرص شاب مصري على الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية بطريقة خاصة.

ونشر الشاب المصري الذي يدعى "أسامة" مقطع فيديو من سطح إحدى البنايات المطلة على نهر النيل في القاهرة، وعلق عليه بقوله: "صباح الخير على المملكة العربية السعودية... من قلب القاهرة احتفال بذكرى يوم التأسيس".

ووفقاً لمقطع الفيديو، أعد الشاب المصري "جلسة" على الطريقة السعودية، تضمنت العديد من الاشياء المعبرة عن هوية وتراث المملكة.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أكدوا العلاقة القوية بين المملكة ومصر، واصفين البلدين الشقيقين بأنهما "عينان في راس"، كما قال أحد المغردين.