ضربة قوية تواجه #مانشستر_سيتي قبل مواجهة #لايبزيج

تلقي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ضربة قوية قبل مواجهة لايبزيج غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "ريد بول أرينا".

ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"المقربة من النادي، إن مران السيتيزنز مساء اليوم الثلاثاء، شهد على غياب الثلاثي كيفين دي بروين وإيميريك لابورت وجون ستونز وهو ما يثير الشكوك حول لحاقهما بمباراة لايبزيج غدًا في دوري أبطال أوروبا.

ولم تذكر الصحيفة، الأسباب الرئيسية حول غياب الثلاثي دي بروين ولابورت وستونز عن مران مان سيتي عصر اليوم.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، إلي ألمانيا لمواجهة لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.