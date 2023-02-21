مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين تنفيذيين بـ6 ملايين دولار لدعم الشعب اليمني

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وقع الاتفاقيتين، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آكيم شتاينر.

ويجري بموجب الاتفاقية الأولى، التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن، وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي تتطلبها السوق المحلية، وذلك في المناطق الريفية بمحافظات: "أبين ولحج والضالع وعدن والمهرة ومأرب وشبوة وحضرموت وتعز"، ويستفيد منها 1.491 فردًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.

ويتم بموجب الاتفاقية الثانية، ضمن مشروع الحماية الاجتماعية، الإسهام في الحد من الضعف، وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية، في محافظات: "عدن وحضرموت ولحج اليمنية"، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1.084 فردًا من المتضررين والنازحين داخليًا والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون دولار أمريكي.

وتأتي الاتفاقيتان الموقعتان اليوم استمرارًا لجهود المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية في اليمن.