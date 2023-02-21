أعلنت شركة "مواصلات جدة" زيادة مسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبر ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية، بالتعاون مع "مطارات جدة"، الشركة المشرفة على المطار، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".

ويبلغ إجمالي طول مسار النقل السريع من محطة الكورنيش "البلد" حتى الصالة الشمالية بالمطار (ذهاب وعودة) 104 كم، فيما يستغرق زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق.

ويشمل المسار بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة "سابتكو" في "البلد"، 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من "فلامنجو مول"، والثانية بالقرب من "الأندلس مول"، والثالثة على طريق المدينة النازل بفي حي "البغدادية 7".

وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وترتبط بمركز المدينة، ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات، وذلك لتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ رمزي لا يتجاوز 20 ريالاً، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

وجرى تصميم الحافلات بطاقة استيعابية تتسع لـ33 راكباً، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر.

ويمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار، أو باستخدام تطبيق "سابتكو" للدفع.