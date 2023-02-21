تأهيل 869 موجهاً صحياً للتعامل مع الحالات الطارئة والإسعافية داخل مدارس #مكة

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، اليوم، برنامج تأهيل وتدريب 869 موجهاً صحياً وموجهة صحية من القائمين بأعمال الصحة المدرسية في المدارس، على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية والطارئة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

البرنامج تضمن 264 ساعة تدريبية في 33 مجموعة، بواقع 8 ساعات لكل متدرب، وذلك بهدف رفع مستويات المستهدفين في التعامل الصحيح مع الحالات الإسعافية، وتأهيلهم علميا وعملياً على كيفية التعامل وإجراء الإسعافات بشكل صحيح وسليم، بما يضمن سلامة الجميع .

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في تعليم منطقة مكة المكرمة، محمد بن مستور الصليمي، إنه تم تأهيل 869 موجهاً وموجهة صحية من القائمين بأعمال الصحة المدرسية في جميع مدارس مكة بمختلف مراحلها.

وأضاف: "تم تقسيم المتدربين على مجموعات متعددة، لضمان جودة التدريب، والتحقق من التطبيق والممارسة العمليةؤ، مشيراً إلى أنه تم تدريب 18 مجموعة للبنات و15 مجموعة للبنين، واستطاع خلالها المشاركون اجتياز البرنامج.