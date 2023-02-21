مواطنة تركية: “لم يكن لدينا طعام لأيام.. وفريق الإنقاذ السعودي لم يذق النوم لمساعدتنا” (فيديو) #عاجل

توجهت مواطنة تركية بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما قدموه لمساعدة الشعب التركي بعد الزلزال الذي ضرب البلاد أوائل فبراير الجاري.

وقالت المواطنة التركية لقناة "الإخبارية"، إن فريق الإغاثة السعودي في تركيا، بما يضمه من الفريق الطبي والهلال الأحمر السعودي والمتطوعين، أدوا عملاً رائعاً في تغطية جميع المدن التي ضربها الزلزال".

وأضافت: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مشاعري تجاههم. كانوا في الميدان لـ10 أيام منذ حدوث الزلزال، وغطوا جميع الأماكن. كانت هناك مساعدات إنسانية وفرق طبية، و13 طائرة تحمل كل منها الكثير من المساعدات الإنسانية، وصلت إلى 500 طن".

وواصلت: "أنا ممتنة جداً لفريق الإنقاذ المكون من 95 شخصاً، غطوا جميع المواقع، قاموا بعمل رائع، ويتمتعون بخبرة كبيرة، ولديهم التجهيزات الكاملة من تقنيات ومعدات".

وشددت على أن المواطنين الأتراك لم يكن لديهم طعام لأيام، وفريق الإنقاذ السعودي لم يذق النوم في سبيل توفير الإمدادات الغذائية والطبية لكل المتضررين.