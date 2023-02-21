ولي_العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سمو وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.