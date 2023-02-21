تقارير صحفية تكشف مفاجأة مدوية عن #ميسي و #الهلال

أثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة بعد رفض اللاعب للعديد من العروض من النادي الفرنسي لتجديد تعاقده.

وانتقل ميسي إلى باريس قادماً من برشلونة عام 2021 بعقد يمتد حتي عام 2023 حيث سيصبح اللاعب الأرجنتيني حراً في الصيف القادم.

حاول باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية بقيادة ناصر الخليفي رئيس النادي إقناع ميسي من خلال تقديم عروض كبيرة للاعب عقب تتويجه ببطولة كأس العالم الماضية.

لكن يبدو أن الأمور لا تسير على مايرام بين ميسي والنادي الفرنسي، حيث ذكرت صحيفة"ليكيب" الفرنسية أن ميسي لم يعد يميل ناحية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بسبب عدم ارتياحه في الفريق.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة، الوجهات المحتملة أمام اللاعب صاحب الـ35 عامًا، ومن ضمنها العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى العروض الكبيرة المقدمة من نادي الهلال السعودي خلال الفترة الماضية.